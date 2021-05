Uma zanga no trânsito levou um empregado de mesa, de 28 anos, a tentar matar um camionista em plena Via de Cintura Interna (VCI), no Porto. O caso remonta ao dia 18 de fevereiro do ano passado, quando o arguido e a vítima seguiam da Via Norte para o Porto. Cruzaram-se já num dos acessos para a VCI e, nessa altura, o camionista acelerou a marcha e ultrapassou o BMW do arguido. O suspeito não gostou desta manobra e furioso iniciou uma perseguição. Tentou disparar contra o homem e atingiu a cabine do pesado.









O empregado de mesa vai agora ser julgado no Tribunal de São João Novo, no Porto. Responde por homicídio qualificado na forma tentada, dois crimes de condução sem carta, tráfico de estupefacientes de menor gravidade e detenção de arma proibida. “Agiu o arguido de forma completamente inusitada e desproporcionada, motivado apenas por quezílias de trânsito”, diz a acusação.

O processo dá conta de que após ter efetuado a manobra para entrar na VCI, o camionista seguiu na direção Freixo/Arrábida. Foi perseguido pelo arguido que lhe fez sinal para parar. A vítima levantou a mão ao condutor e continuou a seguir viagem, mas nessa altura o suspeitou sacou de uma pistola e apontou-a para o pesado. Assustado, o camionista reduziu a velocidade e parou na berma. Reiniciou pouco depois a viagem, tendo o arguido voltado a surgir ao seu lado. Foi nessa altura que o suspeito disparou e atingiu a cabine.





A procuradora diz que a vítima apenas não foi atingida devido à “falta de perícia” do disparo efetuado.





POrmenores

Levava bebé



A procuradora refere na acusação que, também a 4 de março de 2020, o arguido foi apanhado a circular sem carta no Porto. Levava na viatura a companheira, a mãe desta e ainda a sua filha bebé.



Tem cadastro



O arguido tem já cadastro por ofensa à integridade física qualificada, crime que praticou também durante uma discussão de trânsito. Está sujeito a apresentações às autoridades.



Desconhecido



A acusação dá ainda conta de que o camionista era um total desconhecido para a vítima antes deste incidente. A magistrada diz que o arguido sabia que ao disparar podia tirar a vida à vítima.