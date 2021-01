Tenta matar duas pessoas à facada em Lisboa e Odivelas "sem motivo aparente". Suspeito foi detido

Um homem de 42 anos foi detido pela PSP, no dia 21 de janeiro, por ter tentado matar duas pessoas no mesmo dia, em Lisboa.

No passado dia 19 de janeiro ocorreram "dois violentos episódios de agressões com arma branca", informa a polícia em comunicado.





Pelas 16h30, no interior de uma residência na baixa de Lisboa, o suspeito terá desferido golpes no pescoço na face e corpo da vítima, com uma faca de cozinha de grandes dimensões.Em seguida, dirigiu-se a um restaurante em Caneças, concelho de Odivelas, e novamente "sem aparente motivo, com recurso de novo a uma faca de grandes dimensões" desferiu violentos golpes na face e por todo o corpo do proprietário do restaurante.

Ambas as vítimas receberam tratamento hospitalar, onde após internamento e cuidados médicos tiveram alta.

O agressor foi detido e presente na sexta-feira no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, tendo ficado em prisão preventiva.