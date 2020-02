Tenta matar ‘ex’ à frente da filha

"Eu não tenho nada a perder, vou-te matar já aqui." Foi desta forma que um homem, de 51 anos, se dirigiu à ex-companheira, de 33, antes de a esfaquear, com uma faca de cozinha que guardava no bolso direito das calças, à frente da filha de ambos, de três anos, na madrugada de 1 de setembro do ano passado, no bairro da Telheira, em Vila Real. A vítima recusava reatar a relação. Acusado de tentativa de homicídio qualificado e maus-tratos, o arguido - que trabalhava na restauração e está em preventiva - começa a ser julgado em março.

De acordo com a acusação do Ministério Público, já depois do primeiro golpe, deixou a filha no quarto e, "apercebendo-se que a ofendida tinha conseguido fugir, foi no seu encalce, vindo a apanhá-la no hall de entrada do prédio, onde lhe desferiu outro golpe no pescoço". Utilizou uma faca de cozinha com uma lâmina de 9,5 centímetros. Depois de esfaquear a ‘ex’ diversas vezes, foi ameaçado por vizinhos.

"O arguido agiu com a intenção de matar a ofendida, o que só não conseguiu por facto independente da sua vontade, uma vez que, por obra do acaso, da pronta intervenção dos vizinhos, da equipa médica que a assistiu e da sorte que a bafejou, a ofendida não foi atingida em qualquer órgão cujo colapso provocasse a sua morte imediata, como o arguido pretendia", indica a acusação.

O agressor fugiu e deixou a faca num local ermo, próximo do local do crime, mas foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real, no mesmo dia.