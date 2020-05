Tenta matar ‘ex’ com catana em Vila Verde

O Ministério Público deduziu acusação contra um homem que, em outubro do ano passado, tentou matar a ex-mulher com uma catana, em Vila Verde. Responde ainda por um crime de violência doméstica.O agressor, de 74 anos, e a vítima, de 60, casaram em 2016. O divórcio ocorreu já em agosto do ano passado, mas vítima e arguido decidiram continuar na mesma casa até a conseguirem vender. Face ao clima de conflito, a mulher decidiu sair da residência dois meses depois.Foi nessa altura atacada com uma catana. Só não foi atingida na cabeça porque se conseguiu defender com as mãos.