“Só me lembro de ter bebido nesse dia uma garrafa de aguardente.” Foi desta forma que Paulo Duarte se dirigiu esta segunda-feira aos juízes do Tribunal de Beja, onde começou a ser julgado por dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada e um de violência doméstica.O caso aconteceu a 27 de fevereiro. O arguido, de 54 anos, é acusado de ter tentado matar a ex-namorada a tiro, e ferido uma colega desta, à porta do lar onde ambas trabalhavam, na Vidigueira.