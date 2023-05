"Foi a pior pessoa que o pai conheceu na vida." Foi assim que Miguel Jesus descreveu a filha, com cerca de 50 anos, na rede social Facebook. Um sentimento que no domingo levou o homem ao desespero, ao ponto de a tentar matar a tiro de caçadeira, deixando-a entre a vida e a morte.



Miguel Jesus, que nesse dia fazia 79 anos, suicidou-se com a mesma arma.









