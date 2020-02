Tenta matar homem à facada após discussão em Lagoa

Um homem de 44 anos que tentou matar à facada outro, de cerca de 30, foi agora detido pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (PJ) de Portimão. O ataque aconteceu no primeiro dia do ano, numa pastelaria situada no Parchal, no concelho de Lagoa.O crime ocorreu depois de os dois homens se terem desentendido e discutido no interior do estabelecimento, que era frequentado tanto pelo agressor como pela vítima, embora estes não tivessem "qualquer relação de amizade ou se afinidade", esclareceu esta sexta-feira a PJ.O detido está indiciado pela autoria de um crime de homicídio na forma tentada e ainda de detenção de arma proibida. "A investigação desenvolvida permitiu a recolha de relevantes indícios probatórios", bem como a detenção do presumível autor do crime, refere a PJ. O homem foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.O homem detido pela presumível autoria da tentativa de homicídio é cantoneiro de limpeza, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária, em comunicado. Tanto a vítima como o detido eram conhecidos no Parchal.A vítima, um homem guineense, foi esfaqueada na cabeça e nas costas. A Polícia Judiciária não tem dúvidas de que o agressor agiu com intenção de matar. O crime ocorreu pelas 20h25, depois de os dois homens se terem envolvido em agressões por razões desconhecidas.