Tenta matar irmão à facada em Olhão

GNR deteve o agressor por tentativa de homicídio. Este ameaçou depois suicidar-se com a faca.

Por A.P. | 09:26

Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias em que um homem, de 30 anos, esfaqueou o irmão, de 38, na rua Nossa Senhora do Carmo, na Fuseta, Olhão.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado às 12h19. A GNR de Olhão foi alertada e deteve o agressor por tentativa de homicídio.



Este ameaçou depois suicidar-se com a faca (com uma lâmina de 21 cm) que usou para atingir o irmão, o que levou os militares a efetuarem dois tiros de intimidação, para o deter.



A vítima sofreu um golpe numa das mãos. A GNR esteve no local, mas a investigação passou para a alçada da PJ.