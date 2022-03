O homem que disparou cinco tiros contra a companheira com a intenção de a matar em Cambres, Lamego, começou a ser julgado esta semana no Tribunal de Viseu e remeteu-se ao silêncio.





Na primeira sessão de julgamento, a vítima, de 42 anos, explicou de forma pormenorizada os acontecimentos da noite de 5 de maio do ano passado. Disse que foi baleada depois de confrontar o companheiro por ter pedido adiantado ao patrão e não ajudar com as despesas da casa. O arguido já cumpriu pena por crimes de violência doméstica e agressões.