Tenta matar namorada na rua em Lisboa

Jovem de 18 anos ataca vítima, de 19, e resiste a polícias.

Por Miguel Curado e Magali Pinto | 01:30

A violência das agressões ocorridas nas imediações do Terminal Rodoviário de Sete Rios, em Lisboa, foi de tal ordem, que levou à apresentação de várias queixas à PSP. Quando a primeira patrulha chegou ao local viu um jovem, de 18 anos, a espancar a namorada, de 19, procurando mesmo estrangulá-la.



O caso extremo de violência doméstica ocorreu pelas 19h00 de sexta-feira. Uma violenta discussão entre os namorados começou na rua Professor Lima Basto. Após uma breve troca de argumentos, rapidamente o confronto passou para uma sucessão de agressões a murro e pontapé por parte do jovem à rapariga.



Desesperada, e aos gritos, a jovem pediu ajuda. Feito o apelo policial, uma patrulha da 3ª Divisão da PSP de Lisboa foi a primeira a chegar ao local. A preocupação imediata dos dois agentes foi fazer cessar o ataque brutal do agressor à própria namorada. Retirado à força de cimada mesma, quando já tinha as mãos a apertar-lhe o pescoço,o jovem recusou-se a cumprir as ordens da PSP.



Procurou mesmo, segundo refere o Comando de Lisboa da PSP em comunicado, agredir um dos agentes fardados. Teve de ser manietado, algemado e conduzido sob detenção às celas policiais, em Moscavide.



A jovem atacada, por seu turno, recusou-se a receber tratamento hospitalar, mesmo revelando ferimentos na cara. A patrulha acabou por direcioná-la para o Instituto de Medicina Legal, onde realizou exames médicos devido às agressões.