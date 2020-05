Tenta matar namorado e incendeia a casa do ‘ex’ em Santa Maria da Feira

O casal separou-se em 2018, depois de a mulher ter iniciado um relacionamento com outro homem. Mas a arguida continuava a ter ciúmes do ‘ex’ e cismava que este tinha uma nova relação. Revoltada, incendiou-lhe a casa, em junho de 2019. Ao saber do caso, o atual namorado pediu a separação. Foi então que a arguida decidiu lançar também fogo à casa deste, em Santa Maria da Feira. Fê-lo com o objetivo de o matar.

