Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta matar pai idoso com facada na barriga

Francisco Ventura, de 76 anos, esteve em perigo de vida depois de ter sido atacado com um golpe de faca que atingiu vários órgãos.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Francisco Ventura, de 76 anos, teve a vida em risco depois de ter sido atingido à facada pelo próprio filho, na casa em que ambos viviam, na freguesia de Travanca, Cinfães, a 30 de novembro do ano passado.



O golpe, desferido na região abdominal, atingiu órgãos internos do idoso, o que fez com que este necessitasse de ser submetido a uma cirurgia. O agressor, Marco Rocha, de 35 anos, foi agora detido pela Polícia Judiciária do Porto por um crime de tentativa de homicídio.



Os factos ocorreram por volta das 17h30, no momento em que o idoso se preparava para aceder à habitação onde residem. Sem que nada o fizesse prever, Marco Rocha, já munido de uma faca, atingiu o pai - que desfaleceu no chão e perdeu algum sangue. Após o alerta dos vizinhos, a vítima foi prontamente socorrida pelos bombeiros e transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde esteve internada durante vários dias, a recuperar dos ferimentos.



De acordo com os vizinhos, após esfaquear o pai, o homem foi caminhar por uma estrada, com a faca ensanguentada na mão, e ainda aterrorizou duas funcionárias de um restaurante, localizado nas imediações da casa onde vivia.



O detido, que não tem antecedentes criminais, nem ocupação laboral conhecida, foi presente a primeiro interrogatório judicial. Ao fecho desta edição, não eram ainda conhecidas as medidas de coação aplicadas pelo juiz de instrução.