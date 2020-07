Tenta matar por duas vezes a mesma pessoa em Felgueiras

Um homem, de 35 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ter tentado matar a mesma pessoa duas vezes, no passado domingo, em Felgueiras. Os dois envolveram-se em agressões num restaurante e a vítima foi agredida com um objeto cortante. Depois, num outro momento, foi atingida com cinco tiros de espingarda.









O segundo ataque ocorreu nas imediações da casa da vítima, que foi atingida com a arma de caça, mas foi prontamente socorrida. O detido, vendedor e com antecedentes criminais relacionados com tráfico de estupefacientes e furto - pelos quais já cumpriu pena de prisão -, foi presente a um juiz para aplicação das medidas de coação.