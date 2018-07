Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta matar quatro pessoas por amor

Homem acelerou carro contra esplanada onde a vítima trabalha.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 01:30

Apaixonou-se por uma jovem, mas o amor nunca foi correspondido. Há vários meses que a perseguia, vigiando a vítima, funcionária de uma pastelaria no centro da cidade de Guimarães.



Na terça-feira à tarde, em mais um ataque de fúria por ser rejeitado, o homem acelerou de carro contra a esplanada do café onde a rapariga se encontrava a servir três clientes. Conseguiram todos escapar ilesos, evitando por pouco uma tragédia, e o agressor foi preso pela Judiciária.



Identificado pela PSP, acabou detido pela PJ de Braga. Está indicado por quatro homicídios na forma tentada e ontem foi presente ao juiz de instrução do tribunal judicial de Guimarães para primeiro interrogatório judicial.



O arguido, desempregado, de 35 anos, tem antecedentes por abuso sexual. Na terça-feira, começou por subir o passeio que dá acesso à esplanada e decidiu acelerar. Várias pessoas que caminhavam naquele local tiveram de fugir para a estrada para não serem colhidas.



Ao chegar à esplanada, o condutor acelerou mais ainda e só parou quando embateu nas mesas e cadeiras no exterior do estabelecimento comercial da cidade de Guimarães.



PORMENORES

Fica em prisão preventiva

Depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária, o suspeito foi ontem presente ao juiz no Tribunal de Guimarães. Viu ser- -lhe decretada prisão preventiva como medida de coação.



Vítima confirma terror

A jovem que o arguido queria atropelar confirmou às autoridades que há muitos meses que é perseguida pelo agressor, que a vigia e surge em todos os locais públicos que ela frequenta. Confessa que vive aterrorizada e evita qualquer contacto, e apresentou até várias queixas às autoridades policiais.