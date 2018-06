Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta matar vizinha à cajadada e com ferro

Mulher atacou após os animais da vítima terem invadido os terrenos da outra para pastar.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 09:38

Há anos que as duas vizinhas se incompatibilizaram. Ambas têm gado e discutem sempre que os animais de uma invadem as terras da outra para pastar. Há dez dias, uma delas agrediu a vizinha com um cajado e uma calha metálica. Esta sexta-feira, foi detida pela PJ de Braga, indiciada por tentativa de homicídio.



As agressões remontam ao final da tarde de 29 de maio, em Cavez, Cabeceiras de Basto, e a vítima, de 48 anos, foi assistida no hospital e suturada na cabeça. Ficou com hematomas nos braços depois de ter sido atingida com o cajado, quando se tentava defender da fúria da vizinha.



A arguida, de 51 anos, ficou descontrolada ao ver o gado da vizinha a pastar de novo num terreno que lhe pertence e decidiu fazer uma espera à mulher. Escondida junto à habitação da vítima, de cajado numa mão e calha metálica na outra, surpreendeu a rival e confrontou-a com a situação. A discussão passou rapidamente à violência, com a mulher a ser agredida repetidamente pela vizinha. Foi abandonada no local pela agressora, que voltou para casa calmamente.



A GNR foi mobilizada e a vítima, apesar de muito debilitada, não teve dúvidas em identificar a agressora à patrulha. O caso foi entregue à Judiciária.



PORMENORES

Juiz assiste a detenção

O juiz de instrução criminal de Guimarães não teve dúvidas em considerar que se tratou de uma tentativa de homicídio e acompanhou a PJ na detenção da arguida, ontem, em casa.



Silêncio em tribunal

A arguida não quis prestar declarações ao juiz, durante o interrogatório judicial, que decorreu ontem à tarde, no tribunal.



Apresentações na GNR

A agressora foi libertada e está proibida de contactar a vizinha. Tem ainda que se apresentar periodicamente no posto da GNR de Cabeceiras de Basto.