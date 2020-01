Tenta matar vizinho com tiros e facadas por ciúmes

"Se não fosse o calceteiro, aquele tratante matava-o". O testemunho é de Adelaide Monteiro que, este sábado de manhã, viu o vizinho Joaquim Oliveira, de 64 anos, - tesoureiro da Junta de Freguesia de Gouveia S. Simão, Amarante - a sangrar depois de ter sido esfaqueado por um outro vizinho, na rua de Arrabalde.Sem que nada o fizesse prever, o agressor - um homem de 58 anos, já conhecido por provocar desacatos com outros vizinhos - saiu de casa, cerca das 10h20, munido de uma caçadeira e de uma faca. "Ele mal chegou onde estava o Joaquim a conversar com o calceteiro, fez logo dois disparos, mas não acertou em ninguém. Quando se preparava para carregar de novo caçadeira, foi agarrado.Depois começaram as agressões. Deu-lhe duas facadas - uma na barriga e outra debaixo do braço", explicou a mulher, que não tem dúvidas que a intenção era matar."Se não fosse o calceteiro, ele matava-o. Deu os tiros e já estava a carregar a arma. Era para o matar ou os matar", recorda. As razões da desavença são desconhecidas, no entanto o suspeito - que foi travado pelo calceteiro até à chegada das autoridades - terá dito que a vítima tinha um caso com a sua mulher."Disse que o Joaquim era amante da mulher, mas isso não faz sentido nenhum, nunca se ouviu tal", refutou. O suspeito foi detido pela Polícia Judiciária, que esteve no local e fez a reconstituição do crime com a ajuda do calceteiro.O autarca foi levado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos ligeiros.