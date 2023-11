Um furto de lenha numa propriedade em Vale de Açor, Miranda do Corvo, está na origem de uma tentativa de homicídio que está a ser julgada no Tribunal de Coimbra. Na primeira audiência, o arguido, de 70 anos, admitiu que lutou com a vítima, de 85, mas diz que o fez para se defender quando o vizinho o atacou com um sacho.









