Tenta sufocar a mulher com uma peça de roupa em Lisboa e juiz liberta-o

Um homem de 37 anos, que tentou sufocar a mulher, da mesma idade, com uma peça de roupa, foi detido pela PSP, em Lisboa. O crime ocorreu domingo de manhã, foi esta quarta-feira anunciado.Os agentes, chamados ao local, verificaram que a vítima "tinha sido agredida tendo ainda o suspeito tentado sufocá-la". A mulher lutou com o agressor e conseguiu acalmá-lo "para que parasse com as agressões".A vítima teve de receber tratamento hospitalar. O homem ficou livre, mas proibido de contactar e viver na mesma casa que a vítima.