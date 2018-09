Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tentam agredir PSP após rixa por piropos

Foram manietados e conduzidos à esquadra sob detenção.

Por S.G.C. | 08:36

Três homens foram detidos pela PSP por tentarem agredir os agentes que acorreram a uma rixa.



Na origem estiveram confrontos entre o trio e um homem que tentou defender uma rapariga do grupo, na estação de comboios do Cais do Sodré, Lisboa, este domingo de manhã.



O alerta foi dado pelas 07h00. Os três lançaram vários piropos ofensivos à rapariga. Um homem quis defendê-la mas acabaram todos envolvidos à pancada.



A PSP foi chamada e os três homens tentaram agredir os agentes. Foram manietados e conduzidos à esquadra sob detenção.