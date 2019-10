Cinco encapuzados tentaram assaltar, à mão armada, a empresa de confeções Sampaio da Mota, na tarde desta quarta-feira, na Zona industrial de Cabeça Santa, em Penafiel.Três assaltantes entraram na fábrica, às 15h10, precisamente no dia de pagamento de salários, para roubar o dinheiro dos vencimentos uma vez que hoje é dia de pagamento aos operários. Foram os funcionários que impediram o assalto e retiveram o ladrão.Um dos ladrões foi apanhado, quatro estão em fuga. A GNR de Termas de São Vicente e a PJ estiveram no local.A Polícia Judiciária ficou encarregue do caso.