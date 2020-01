Tentam roubar empresário chinês mas são surpreendidos pela mulher e bebé da vítima

Tinham tudo planeado ao pormenor para roubar os cem mil euros que esperavam encontrar na mala do empresário chinês que seguiram desde Vila do Conde, até à zona do Mar Shopping, em Matosinhos. Não esperavam é que o alvo fosse acompanhado da mulher e do filho bebé. O gang violento, que foi caçado pela PJ do Porto após consumar o assalto, acabou por perder alguns minutos, quando percebeu o pânico da família. Ainda devolveram a mochila do bebé antes de fugirem.

O grupo de quatro homens não sabia que estava a ser seguido pela Judiciária. Ainda trocaram de carro minutos após o roubo, mas acabaram por ser cercados pelos operacionais quando retomavam a fuga.

Os quatro assaltantes - todos com cadastro por roubos violentos - foram detidos e já estão na cadeia. O líder do gang, o bracarense José Maia, foi conduzido à cadeia de Coimbra para cumprir a pena de 4 anos de prisão a que tinha sido condenado pelo Tribunal de Guimarães, por um roubo violento. A pena transitou em julgado em dezembro, mas mesmo com mandados emitidos, manteve a atividade criminosa.



PORMENORES

Gang fez 10 assaltos

Entre março de 2019 e o dia 24 de janeiro, o gang levou a cabo uma dezena de roubos a carrinhas de valores e a empresários chineses, em várias localidades de Braga e do Porto. A investigação estima que tenham conseguido lucrar 400 mil euros.



Vítimas sem queixas

Alguns dos empresários chineses, vítimas deste grupo organizado, não formalizaram queixas às autoridades. Os que o fizeram terão sempre referido valores abaixo do que foi roubado. No último assalto, a PJ conseguiu recuperar 30 mil euros.