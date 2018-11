Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tentativa de acordo laboral no Porto de Setúbal falha

Ministério diz que "a precariedade no Porto de Setúbal podia ter acabado hoje".

18:05

As negociações para um acordo laboral no Porto de Setúbal falharam, anunciou esta sexta-feira o Ministério do Mar, que acusa os representantes do sindicato dos estivadores de utilizarem os trabalhadores "como moeda de troca para uma luta de poder sindical".



Em comunicado, enviado no final de uma reunião que se iniciou pelas 10h30, o ministério diz que "a precariedade no Porto de Setúbal podia ter acabado hoje", realçando que "essa era a vontade explícita deste Governo e de todas as partes sentadas à mesa das negociações".



Elencando o que foi alcançando "neste três dias" de reuniões entre as partes, o Governo defende que "não havia razão nenhuma para que os trabalhadores não tivessem a sua situação regularizada já hoje e pudessem passar um Natal mais descansado".



"E não foi possível porque os seus representantes em vez de discutirem a situação dos seus trabalhadores de Setúbal preferiram discutir a situação nos portos de Leixões e Sines. Em vez de resolverem o conflito de Setúbal insistem em criar conflitos em portos onde não existem conflitos e onde não têm uma representação significativa", declarou.