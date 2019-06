Tentativa de assalto a igreja de Viana do Castelo danifica peça de arte sacra

Uma imagem da Nossa Senhora das Dores, "muito antiga", ficou esta segunda-feira "danificada" na sequência da tentativa de assalto à Igreja de São Domingos, em pleno centro histórico de Viana do Castelo, disse à Lusa o secretário do cartório.Segundo Ricardo Oliveira, "a lança de Nossa Senhora das Dores foi arrancada para ser utilizada na abertura da caixa das esmolas e dos lampadários"."A lança partiu-se em partes e vai ter de ser reparada. É inaceitável. Trata-se de uma peça de arte sacra muito antiga. O restauro deste tipo de peça fica sempre muito caro", afirmou o secretário do cartório da igreja de São Domingos, no centro da cidade de Viana do Castelo.O responsável acrescentou que a imagem hoje danificada pertencia à antiga paróquia de Monserrate criada em 1621 e, entretanto, extinta em 1916.Com a extinção daquela paróquia da cidade de Viana do Castelo, especificou, a "imagem de Nossa Senhora das Dores passou a integrar o espólio da Igreja de São Domingos".Ricardo Oliveira adiantou que a "tentativa de furto terá ocorrido entre as 12h30 e as 14h50", sendo que o "alerta foi dado por uma senhora que costuma ir rezar naquele horário"."A senhora, que pela regularidade com que frequenta o tempo acaba também por ser uma zeladora, apercebeu-se que as toalhas do altar estavam remexidas e foi endireitá-las. Foi então que se apercebeu que a caixa das esmolas e os lampadários tinham sido alvo de tentativa de furto", especificou.O templo encontrava-se aberto, como habitualmente."Por ser feriado, há menos movimento, sobretudo na hora em que terá ocorrido a tentativa de furto. Terão aproveitado essa falta de movimento", acrescentou.Contactado pela Lusa, o comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, explicou que os agentes do Núcleo de Investigação Criminal estiveram no local e que o caso vai ser investigado."Não foi nada furtado do interior do templo, mas o caso vai ser investigado", salientou.