Tentativa de assalto a loja termina com proprietário de 96 anos trancado e amarrado dentro de casa de banho

Três assaltantes entraram na manhã deste sábado numa loja na rua Conde São Salvador, em Matosinhos, e prenderam o proprietário, de 96 anos, dentro da casa de banho do estabelecimento.Ao que oapurou, o idoso foi atacado com um soco no nariz assim que abriu a loja. Depois, foi amarrado e trancado na casa de banho.A funcionária do estabelecimento chegou ao local e estranhou o facto de a loja ainda estar fechada. Ao olhar para o interior do estabelecimento, apercebeu-se daquilo que se passava e gritou por ajuda.Os assaltantes fugiram sem levar nada.O idoso foi encontrado prostrado no chão e foi reencaminhado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.