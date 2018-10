Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio tenta assaltar agência do Bankinter em Oeiras

Três indivíduos foram detetados pela empresa de segurança privada pelas 01h35 no interior das instalações.

08:47

Três homens tentaram assaltar a agência do Bankinter em Oeiras na madrugada desta segunda-feira, mas acabaram por fugir depois de terem entrado nas instalações, rebentando uma parede do prédio contiguo, mas sem conseguirem chegar ao cofre do banco.



Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP, os três indivíduos foram detetados pela empresa de segurança privada pelas 01h35 no interior das instalações do Bankinter, onde conseguiram aceder após terem rebentado uma parede do prédio contíguo.



Os três homens conseguiram fugir.