Terceiro dia do debate instrutório da Operação Marquês já começou. Acompanhe ao minuto

Decorre esta sexta-feira o terceiro dia do debate instrutório no âmbito da Operação Marquês, no Campus de Justiça, em Lisboa.

15:23 | 06/03 Fala-se agora sobre o sorteio do Processo Marquês em setembro de 2014, atribuído ao juiz Carlos Alexandre.



O advogado de José Sócrates defende q não foram cumpridos determinados requisitos na distribuição do processo. "Se tal não for reconhecido, é uma machadada brutal na sociedade que conhecemos", diz.

Começam as alegações do advogado de Armando Vara, Tiago Rodrigues Bastos.



"Este processo não é dissociável de outro processo que o meu constituinte viveu", começa por dizer, referindo-se ao processo Face Oculta.



"O que espero do tribunal é que se vá aplicando o direito de vez em quando", acrescenta, dizendo ainda que o "doutor Rosário Teixeira também não percebe o que está na acusação, porque quem escreveu este capítulo foi outro procurador".

O debate começa com alegações da defesa de Bárbara Vara, João Cluny.



Começa por ser referido que a filha de Armando Vara, acusada de dois crimes de branqueamento, "não recebeu qualquer benefício que lhe seja imputado".



Encontra-se em tribunal por um motivo: "ter aceite figurar como beneficiária de uma empresa". A defesa diz que a cliente "só o fez a pedido do pai" e a partir daí não teve mais intervenção. "Não teve conhecimento, não fez movimentos bancários".



A defesa dá ainda conta de que as "ordens de pagamento eram dadas pelo pai", ao contrário do que afirma o Ministério Público. "É uma filha na casa dos 20 anos a quem um pai pede que seja beneficiária de uma conta. Não mais do que isto".