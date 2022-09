Terceiro processo de Salgado e ex-administradores do BES chega ao fim

O processo em que o ex-presidente do BES Ricardo Salgado foi condenado ao pagamento de uma coima de quatro milhões de euros, no âmbito dos casos BESA/Eurofin, transitou em julgado, tornando-se na terceira condenação definitiva a pagamento de coima.

Em resposta à Lusa, o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou que o processo foi remetido esta semana ao Tribunal da Concorrência Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, o qual, quando o receber, irá notificar Ricardo Salgado e os restantes ex-administradores do BES condenados no âmbito deste processo para procederem ao pagamento voluntário das coimas, que totalizam 7,8 milhões de euros.

Nos outros dois processos julgados no TCRS transitados em julgado, também eles resultantes de recursos a coimas aplicadas pelo Banco de Portugal (BdP) - o relativo ao papel comercial colocado aos balcões do banco, lesando clientes, e o da omissão de informação relevante para investidores aquando do aumento do capital do BES em 2014 -, Ricardo Salgado não pagou as coimas (3,7 milhões de euros no primeiro e 75.000 euros no segundo), tendo o Ministério Público (MP) pedido a execução de bens que se encontram arrestados no âmbito do processo-crime que corre em Lisboa.