Terminadas buscas por pescador desaparecido no mar ao largo da praia do Furadouro em Ovar

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa terminou este sábado as buscas pelo pescador de 50 anos desaparecido desde quinta-feira depois de ter caído ao mar ao largo da praia do Furadouro, em Ovar.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa adianta que o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) encerrou ao final da manhã deste sábado as buscas pelo pescador português, de 50 anos, tripulante da embarcação de pesca "Virgílio Miguel".

"As buscas foram interrompidas atendendo ao agravamento das condições meteorológicas, sem que se tivesse encontrado a vítima", refere aquela autoridade, dizendo, no entanto, que as buscas se vão manter no decorrer das ações diárias de patrulha efetuadas pela Marinha e Autoridade Marítima Nacional.

O pescador está desaparecido desde a tarde de quinta-feira depois de ter caído ao mar ao largo da praia do Furadouro, em Ovar, no distrito de Aveiro, a cerca de seis milhas náuticas, o equivalente a 11 quilómetros.

Nas operações de busca, coordenadas pelo MRCC Lisboa e com o apoio da Capitania do Porto de Aveiro, estiveram envolvidos vários meios, em particular, o navio NRP Andrómena da Marinha Portuguesa, duas embarcações salva-vidas (uma de Aveiro e outra de Leixões), uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, agentes do Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro e a embarcação de pesca "Corte Real".

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima, bem como aos elementos da tripulação da embarcação de pesca "Virgílio Miguel".

Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Vítor Dias, afirmou que o alerta para o desaparecimento do homem foi recebido no Centro Coordenador de Busca e Salvamento Marítimo na quinta-feira, cerca das 17:00.