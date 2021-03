Terra de Miranda diz que venda de barragens da EDP foi "um dos factos mais danosos da História"

O Movimento Cultural da Terra de Miranda, criado para defender o interesse público na venda de seis barragens por parte da EDP, critica a "falta de diligência do Governo, em especial do senhor ministro do Ambiente e da Ação Climática" no negócio. "Este é já um dos factos mais graves, danosos e prejudiciais da nossa História", afirma numa carta aberta à população, referindo-se aos 110 milhões de euros que a elétrica deveria ter pago em imposto de selo.





"Não estamos a pedir nada que não nos pertença, não é um encargo para o País nem para os restantes contribuintes portugueses", afirma o movimento. "Este prejuízo não pode ser reparado com promessas políticas porque estamos cansados de ser repetidamente enganados por elas", acrescenta.





O Movimento Cultural da Terra de Miranda apela à união da população, empresas e instituições de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso. "Continuaremos a trabalhar, cada vez mais confiantes de que a Lei impere e que os poderes públicos, nomeadamente o Governo, e a determinação dos cidadãos da Terra de Miranda conduzam a nossa terra a ultrapassar mais esta injustiça causada pelo próprio Estado", concluem.





Em causa está a venda de seis barragens pela EDP ao consórcio liderado pela Engie por 2,2 mil milhões de euros.