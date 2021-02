Terra desliza e deixa campas à vista de todos em Penalva do Castelo

Devido a um deslizamento de terras, provocado pela chuva intensa, um muro com cerca de oito metros de altura do cemitério de Pindo, no concelho de Penalva do Castelo, caiu e deixou à vista quatro campas.









“Esta situação fez com que uma parte dos restos mortais desabassem juntamente com o solo e ficassem visíveis”, lamentou, em comunicado, a junta de freguesia, que está agora focada na reconstrução do muro.

Os corpos foram entretanto removidos daquele espaço pelas autoridades de saúde, em parceria com a Proteção Civil e a colaboração da GNR, explicou o tenente-coronel Adriano Resende, da GNR de Viseu.