Terras sem ‘dono’ ficam por limpar

Quatro milhões de terrenos sem proprietários identificados.

Por Luís Oliveira e Alexandre Salgueiro | 09:25

A partir desta sexta-feira, a GNR já pode multar os donos de terrenos florestais que não estejam limpos, mas os fiscais vão ter muita dificuldade para identificar proprietários de muitas dos imóveis, porque quatro milhões de prédios rústicos privados – terrenos – estão por cadastrar. Não se sabe a quem pertencem nem a quem atribuir as responsabilidades.



A situação foi denunciada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na conferência ‘CM não Esquece!’, que se realizou esta semana na Universidade da Beira Interior, na Covilhã.



"Há 11 milhões de prédios rústicos identificados no Ministério das Finanças." Desses, há quatro milhões que não se sabe de quem são, "por isso temos aqui um problema acrescido", disse Eduardo Cabrita, para quem o ordenamento do território "é fundamental na prevenção dos incêndios" florestais.



A solução poderá passar por atribuir às autarquias mais competências, mas ontem soube-se que um quinto das autarquias de territórios sinalizados como sendo de alto risco para a ocorrência de incêndios florestais reconhece que não conseguiu limpar espaços localizados em locais de perigo.



A partir de hoje, os proprietários que não limparam as matas e os terrenos junto a casas, unidades industriais e estradas arriscam multa. A GNR vai autuar sobretudo os proprietários, mais de mil, que já foram alertados para o efeito entre abril e maio.



As coimas variam entre 280 e 10 mil €, no caso de pessoas singulares, e três mil e 120 mil €, no caso de pessoas coletivas.