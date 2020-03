“Um dia destes tiro-te a tosse”: Terror de magistradas persegue e ataca ex-namorado

Susana Cláudia - a mulher que, em janeiro, agrediu uma procuradora e uma juíza de Matosinhos - vai ser julgada este mês por perseguir e atacar o antigo companheiro. Desde a separação, ocorrida em 2015, e até junho do ano passado, a mulher vigiou os passos do ‘ex’ e fez-lhe ameaças de morte. Chegou a agredir o homem, em 2016, junto à escola do filho. Dois anos depois, surpreendeu a vítima e a nova namorada num restaurante e atacou-os com uma pedra. O homem foi ainda cortado com um x-ato.

A arguida, de 39 anos, responde pelos crimes de violência doméstica na forma agravada e de ofensa à integridade física qualificada. Será julgada no Tribunal de Matosinhos.

Diz a acusação que o antigo companheiro de Susana Cláudia viu-se forçado a mudar os seus trajetos diários para evitar ser seguido pela arguida e teve ainda de residir temporariamente em Esposende.



"Um dia destes, tiro-te a tosse, seu boi", chegou a ameaçar. Na primeira agressão, no final de 2016, a mulher desferiu vários pontapés no ‘ex’ em frente ao filho de ambos. Já a 19 de junho de 2018, a arguida viu-o num restaurante em Matosinhos com a nova namorada.



Pegou então numa pedra, colocou-a dentro de uma meia e entrou no estabelecimento. Depois arremessou a pedra à cabeça da mulher, que ficou ferida. Já no exterior, Susana Cláudia atingiu também o antigo companheiro com a pedra e causou-lhe cortes, com um x-ato, em várias zonas do corpo. Foram hospitalizados.



"Causou sofrimento psíquico, enorme medo e inquietação"

O Ministério Público de Matosinhos sublinha que Susana Cláudia proferiu vários insultos e que quis assim ofender a honra e o nome do antigo companheiro. "A arguida bem sabia que, ao comportar-se da forma descrita, submetia o ofendido a um grande sofrimento psíquico, um enorme medo e inquietação", diz a acusação.



O procurador menciona ainda que a arguida conhecia a perigosidade do x-ato que utilizou no ataque.



PORMENORES

Pessoa conflituosa

Ouvido no processo judicial, o antigo companheiro de Susana Cláudia disse que a arguida é uma pessoa muito conflituosa e que se envolve em agressões sem razão e em qualquer lugar.



Ataque muito violento

Susana Cláudia atacou as duas magistradas de forma violenta durante uma conferência de pais. A guarda do seu filho está entregue aos avós paternos.



Está em prisão preventiva

A mulher encontra-se em prisão preventiva na sequência das agressões às duas magistradas, no passado mês de janeiro. Susana Cláudia tem já um longo cadastro criminal.