Terror durante a noite com tiros e facadas em Santa Maria da Feira

A escalada de violência começou à porta da discoteca Alma, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira. Ao final da madrugada, pelas 06h15, dois grupos de homens envolveram-se numa rixa.Três foram baleados - um deles é Natalino Correia, que esteve envolvido nos processos relativos às mortes do caso Noite Branca - e dois foram esfaqueados. Destes, um foi atingido numa mão e o outro está nos Cuidados Intensivos.As câmaras de videovigilância gravaram as agressões. Ao que tudo indica, os homens pertencem a grupos rivais e tudo terá acontecido por causa de um ajuste de contas.Um dos baleados, de 37 anos, foi atingido no joelho. A bala ficou alojada e foi necessário transportá-lo para o Hospital da Feira.Natalino Correia foi conduzido ao Hospital de Santo António, mas teve alta durante a tarde.Já o homem esfaqueado na mão, de 30 anos, deslocou-se sozinho até ao Hospital de São João, Porto. Antes de fugir do local, viu o seu carro ser atingido a tiro, tendo ficado com um vidro partido.A gerência não se apercebeu de nada. "As agressões duraram cerca de um minuto. Nas imagens percebe-se que um homem se aproxima da vítima e dispara em direção à perna", referiu Carina, gerente.A GNR e a Polícia Judiciária do Porto foram ao local. Está a ser investigado o envolvimento na rixa de Natalino Correia, irmão de Ilídio, assassinado em 2007 por Bruno ‘Pidá’, e as ligações aos grupos rivais.