O terrorismo ainda representa uma séria ameaça no continente europeu, onde ocorreram 28 atentados com quatro mortos em 2022. O alerta foi deixado pela Europol (organismo europeu de polícia), no relatório de tendências de terrorismo de 2023 na União Europeia, onde Portugal é mencionado como palco para manifestações de organizações terroristas internacionais.









