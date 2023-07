Tesoureiro desvia 122 mil euros da Cruz Vermelha no Porto

Um tesoureiro de uma delegação da Cruz Vermelha Portuguesa, situada no Grande Porto, foi acusado de desviar quase 122 mil euros. Os factos ocorreram entre 2011 e 2017, sendo que o arguido terá levantado dinheiro das contas bancárias e também se apoderou de quantias resultantes da venda de bens doados na loja social da sede.O DIAP Regional do Porto imputa ao arguido um crime de peculato. O suspeito apresentou ainda, entre 2017 e 2021, um património incongruente com os rendimentos, num total de 504 mil euros. O Ministério Público pede o arresto de bens móveis e imóveis e das contas.