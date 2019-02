Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Testa de Ferro' alega só ter recebido 500 euros em megafraude fiscal

Estado foi lesado em quase 70 milhões de euros.

Por Patrícia Lima Leitão | 06:00

Joel Pinto, um dos 47 arguidos e testa de ferro de uma megafraude fiscal, alegou que foi aliciado para um negócio de ouro e prata, esta sexta-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto, e que recebeu pouco mais de 500 euros.



O esquema lesou o Estado em 70 milhões.



"Fui aliciado por um homem que não é arguido no caso. Abri com ele atividade nas Finanças, mas nunca emiti qualquer fatura, nem tive acesso a cheques", referiu.



A acusação aponta um esquema de faturação que não correspondia a operações reais. O cabecilha, que era contabilista, morreu entretanto.



Esta sexta-feira de manhã, na primeira sessão de julgamento, compareceram 25 arguidos, mas só um deles falou.



Estão acusados de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e associação criminosa.