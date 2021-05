Ver comentários

O irmão de José Sócrates, António Pinto de Sousa, fez um testamento antes de morrer, que guardou em casa, mas este documento desapareceu e nunca foi encontrado. A revelação foi feita pela ex-mulher do irmão do antigo primeiro-ministro no processo em que a mãe de Sócrates, Maria Adelaide Monteiro, foi investigada por furto.