Uma das principais testemunhas do julgamento do homicídio do rapper Mota Jr está a ser ameaçada. O jovem revelou esta segunda-feira em tribunal que lhe invadiram a casa e o tentaram sequestrar.Vive aterrorizado e pediu mesmo para depor sem a presença dos arguidos (João Luizo, Edi Barreiros, Fábio Martins e Catarina Sanches) na sala.