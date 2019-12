Testemunha de acidente que matou avó e neto: "Prioridade era salvar criança que chorava"

"Percebi que já havia cadáveres e que uma criança a chorar tinha de ser salva", relata aoRui Santos, uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente mortal ocorrido na A22, na passada terça-feira. A brutal colisão em Boliqueime provocou a morte a duas mulheres, de 56 e 83 anos, e a um menino de 7. Ficaram ainda feridas outras seis pessoas.Na altura da colisão, Rui Santos vinha num veículo atrás da carrinha de transporte de turistas, quando se apercebeu do acidente e conseguiu travar em segurança. "Lembro-me de ver a carrinha a voar e ficar atravessada na autoestrada", conta a testemunha.O veículo em que seguia Susana Gonçalves e os dois netos ficou totalmente esmagado contra o veículo que estava à frente e foi esta testemunha, um bombeiro e uma ocupante de um dos veículos acidentados que retiraram a criança sobrevivente."Vi que dois dos ocupantes do Renault Clio, onde embateu a carrinha, já estavam cadáveres e a prioridade era salvar a criança que chorava", disse aoRui Santos. Do acidente sabe-se que estavam três veículos parados, sendo um deles uma carrinha da PSP de Lagos, sem sinalização."Lembro-me de ouvir o polícia a dizer que tinha mandado parar o veículo branco por ter cometido uma infração de trânsito, uns metros antes do acidente", diz a testemunha. O acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.