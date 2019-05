Testemunha de incêndio em fábrica: "Ouvi berros e já só vi tudo a arder”

"Ouvi um homem aos berros a dizer ‘há fogo, há fogo’. Vim ver o que se passava e o armazém já estava todo em chamas. Quando os bombeiros chegaram, nada havia a fazer. Ardeu tudo em pouco tempo."David Sousa, morador vizinho, foi dos primeiros a chegar ao pavilhão da fábrica de colmeias, em Sebolido, Penafiel, que foi completamente arrasado por um incêndio, na manhã desta quarta-feira.Na empresa trabalham 23 pessoas - os postos de trabalho não estão em risco. Os proprietários falam em prejuízos de meio milhão de euros.O alerta para o incêndio foi dado às 09h30. As chamas, que foram combatidas por quase 50 bombeiros de várias corporações, terão sido provocadas por um curto circuito - sendo que uma das empregadas ainda tentou apagar o primeiro foco de incêndio, mas sem sucesso."A nossa principal preocupação foi evitar a propagação do fogo para as áreas vizinhas: casas, outra fábrica e uma zona de mato", disse aoMarco Ferreira, comandante dos bombeiros de Entre-os-Rios, que lideraram as operações de combate ao fogo e de rescaldo.O incêndio destruiu dois carros - um Mercedes e um Volvo - assim como uma máquina empilhadora e outro material de produção de colmeias."A nossa principal dificuldade foi o vento forte. Estava muito vento à nossa chegada. Também a madeira seca no interior do armazém complicou as operações, assim como as chapas metálicas que isolavam o edifício, que ameaçavam ser projetadas pelo vento", frisou o comandante.