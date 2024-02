Testemunha denuncia cabecilhas do grupo acusado de agredir imigrantes e pessoas sem-abrigo em Olhão

Os quatro jovens acusados de agredir imigrantes e pessoas sem-abrigo em Olhão regressaram esta quinta-feira a tribunal. Uma das duas testemunhas ouvidas pelo coletivo de juízas reconheceu que, dentro do grupo 8700, do qual também fazia parte, existiam dois elementos com maior preponderância."Para incentivar era o ‘G.’ e o ‘D.’. O ‘N.’ era influenciado pelos dois", assumiu a testemunha. Durante a audiência explicou ainda como eram escolhidas as vítimas das agressões. "Bastava serem homens, tinham de ser mais frágeis." Durante a sessão, a testemunha chorou duas vezes ao recordar os factos.