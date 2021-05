Testemunha em processo de tráfico de droga em Viseu aterrorizada com ameaças

Um homem de 34 anos testemunhou num processo de tráfico de droga, em Viseu, e desde então não mais teve descanso. É ameaçado de morte e até já foi agredido. O último episódio aconteceu no Parque Aquilino Ribeiro, e, nesta rixa, um dos intervenientes foi esfaqueado.







“Eu ajudei e colaborei com a Justiça e em troca fiquei com a minha vida destruída. Não durmo há vários dias por causa desta insegurança”, começa por explicar ao CM. Francisco era consumidor de canábis e haxixe e comprava a droga ao agora condenado. “Era uma das pessoas a quem comprava. A polícia andava a investigar e fui confrontado com fotografias, não havia como negar”, diz. O tribunal está a avaliar se vai ou não disponibilizar proteção policial a Francisco.