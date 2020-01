Testemunha garante que viu Rosa e o amante matarem Luís Grilo

Chama-se Pedro e é a testemunha que apresentou na sexta-feira - por escrito - um documento onde garantia ter visto o homicídio de Luís Grilo.Este novo testemunha - que se diz amigo da viúva do triatleta - garante que viu Rosa e o amante matarem Luís Grilo e que foi António Joaquim a disparar a arma.Pedro diz ter visto António Joaquim a dar os dois tiros que mataram o triatleta. Alega ainda que Rosa Grilo bateu no marido com um pau antes da morte e que António Joaquim pôs uma almofada na cara de Luís Miguel Grilo, disparando de seguida os tiros.O homem adianta pormenores sobre o transporte do corpo. Explica que despiram Luís e enrolaram-no nos tapetes de casa. Depois, levaram o corpo numa carrinha branca, uma Renault Kangoo.Pedro explica ainda que conheceu António Joaquim no Campus da Justiça, em Lisboa. Tornaram-se próximos e António dava-lhe boleias e até lhe pagava almoços em Alverca. Foi nessa altura que conheceu Rosa Grilo.Na carta diz que estava longe de desconfiar o que se passava com eles.