O segurança de uma discoteca, na Figueira da Foz, onde foram feitos 16 disparos de arma de fogo, em 2019, disse esta quarta-feira no Tribunal de Coimbra que o arguido que está a ser julgado não é o autor do crime.Um depoimento que contraria as declarações prestadas no inquérito em que disse precisamente o contrário, que foi o arguido a disparar. Esta quinta-feira, afirmou que só o fez na altura por ter sido pressionado.O arguido, de 25 anos, ficou em silêncio.