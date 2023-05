José Carlos Ribeiro testemunhou as agressões de um sem-abrigo a um casal, a 10 de agosto de 2022, no Porto. O agressor perseguiu o casal e acabou por matar o homem à pedrada.



Foi José Carlos Ribeiro que foi em socorro de Carlos Rocha, a vítima mortal, e que retirou a pedra da mão do agressor.



Sem-abrigo mata homem com pedra no Porto











