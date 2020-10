Testemunhas arroladas pelo Sporting ouvidas esta quarta-feira no julgamento de hacker Rui Pinto

Ao minuto Atualizado a 14 de out de 2020 | 09:31

09:27 | 14/10 Rui Caeiro, antigo vice-presidente e administrador da SAD, Octávio Machado, ex-diretor desportivo, Paulo Antunes da Silva, ex-administrador da SAD leonino, José Costa Laranjeiro, diretor do scouting do clube, Augusto Inácio, ex-diretor para o Futebol do Sporting, e José Vicente Moura, antigo vice-presidente e responsável pelas modalidades, deverão ser confrontados com vários documentos publicados no Football Leaks, após alegadamente terem sido ‘roubados’ das caixas de email do Sporting, e irão confirmar se tinham ou não esses emails nas suas contas de correio electrónico.



Contarão também ao tribunal de que forma a divulgação dos documentos afetou o clube e como descobriram que o sistema informático leonino tinha sido alvo de ataque, após o dia 22 de setembro de 2015 (dia em que o servidor do Sporting entra em falência e ‘crasha’, alertando os técnico que algo se passava).

Decorre esta quarta-feira no Campus de Justiça, em Lisboa, a 12.ª sessão do julgamento de Rui Pinto no âmbito do processo Football Leaks. Ao longo do dia vão ser ouvidas várias testemunhas arroladas pelo Sporting, que se constituiu assistente no processo.