Testemunhas da operação 'Barba Ruíva' detidas e conduzidas pela PSP até ao tribunal

Três mulheres e onze homens, dos 27 aos 51 anos, foram detidos, e conduzidos, pela PSP de Espinho, esta quarta-feira, para serem ouvidos, na condição de testemunhas, no âmbito de processo judicial de tráfico de estupefacientes que decorre no tribunal de Espinho.As onzes pessoas, duas delas estão detidas num estabelecimento prisional à guarda de outro processo, são testemunhas do processo judicial que teve origem na operação 'Barba Ruiva'.Os detidos não compareceram às audiências de julgamento para as quais estavam notificados na qualidade de testemunhas.