Testemunhas de acidente que matou avó e neto em Loulé ouvidas pela GNR

AGNR já ouviu os principais intervenientes e várias testemunhas da violenta colisão que ocorreu na A22 no início do mês, na zona de Boliqueime, em Loulé, e que tirou a vida a três pessoas, entre elas uma criança de sete anos.Segundo oapurou, os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação já recolheram declarações do agente da PSP que deu ordem de paragem a um carro após uma infração de trânsito, assim como do condutor desta viatura. Também o motorista da carrinha de transporte de turistas que colidiu com o carro em que seguia Susana Gonçalves e os netos já foi ouvido. A mulher, de 56 anos, e uma das crianças, de 7 anos, não resistiram aos ferimentos, assim como uma mulher, de 83 anos, que seguia na viatura turística.Durante a última semana, apurou o, também outras pessoas que passaram no local antes e depois da violenta colisão foram ouvidas como testemunhas. Uma das testemunhas foi Carlos Abreu, que viajava com a filha."Os carros estavam parados em plena via na faixa da direita. Tive de travar a fundo para conseguir evitar a colisão. Liguei os quatro piscas e vi o agente da PSP a esbracejar e a discutir com o condutor de um Nissan", recordou aoCarlos Abreu nos dias seguintes ao acidente.Já Rui Santos, que seguia atrás da carrinha de transporte de turistas, foi das primeiras pessoas a parar no local. "Percebi que já havia cadáveres e que uma criança a chorar tinha de ser salva", referiu ao