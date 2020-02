"Como é que queria unir os sportinguistas mandando o treinador embora?": Sousa Cintra critica Varandas

Sousa Cintra vai ser ouvido esta sexta-feira no Tribunal de Monsanto, em Lisboa enquanto testemunha, no caso do ataque à academia do Sporting.- Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, afirmou em tribunal que não houve alterações na segurança depois do ataque."Não houve nada do outro mundo. É uma responsabilidade de todos. É pena que miúdos bons irem para maus caminhos. Sempre tive uma boa relação com claques", afirmou.- Sousa Cintra fala aos jornalistas à entrada do Tribunal de Monsanto"Venho aqui como testemunha de alguém que não conheço (Guilherme Sousa Gata). Venho perder tempo, mas fui notificado por isso tinha de vir", avançou o antigo dirigente da SAD leonina à chegada ao tribunal."Quando peguei no Sporting havia a situação que todos sabem (...) Não é bom recordar as coisas más, o Sporting conseguiu recompor-se", continuou, quando questionado pelos jornalistas sobre os meses após o ataque em Alcochete. "Foi um dia triste para mim e para o Sporting", disse."Quando saí da direção da SAD do Sporting, estávamos em primeiro lugar já depois de jogarmos frente ao Benfica na Luz e com o SP Braga. Estávamos comprometidos em ganhar, mas o Dr. Varandas chegou. Disse que queria unir os portugueses, não conseguiu. Disse que queria unir os sportinguistas, como é que queria unir os sportinguistas mandando o treinador embora?", disse Sousa Cintra, criticando Varandas, atual presidente do Sporting."Ele não conseguiu unir os sportinguistas. Quer rescindir com as claques... A união faz a força e essa união acabou", rematou.