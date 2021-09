Testemunhas de Ricardo Salgado vão hoje ser ouvidas em julgamento

João Pinho Cardão e Inácio Falcato.

Vão ser ouvidas esta segunda-feira as testemunhas da defesa de Ricardo Salgado, no Campus da Justiça, em Lisboa. Esta é a quinta sessão do julgamento do ex-banqueiro.Vão ser ouvidosEstava ainda previsto ser ouvido o padre Avelino Pereira Alves, que não compareceu na sessão.A defesa de Ricardo Salgado dispensou a mulher do ex-banqueiro, Maria João Salgado, de testemunhar esta segunda-feira em julgamento.O coletivo de juizes já marcou as alegações finais para o dia 22 de outubro.